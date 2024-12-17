Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Zirvesi İle İlgili Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) zirvesinde gündeme dair önemli ifadelerde bulundu. Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ile ilgili olarak, “Gümrük Birliğinin güncellenmesine cevap verecek” dedi.

Aynı zamanda, vize serbestisinin sağlanana dek vize süreçlerinin hızlandırılmasını temenni ettiğini belirtti. Erdoğan'ın bu çağrısı, Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerinde yeni bir dönüm noktasını işaret ediyor.

Açıklamalarında, Avrupa ile iş birliğinin güçlenmesini ve karşılıklı anlayışın derinleşmesini hedefleyen Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası platformlarda daha güçlü bir yer edinmesi için bu adımların hayati önem taşıdığını vurguladı.