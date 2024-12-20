Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve Batılı Ülkelere Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve Batılı Ülkeler Sorumluluk Almalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in durdurulması için ABD ve Batılı ülkelere önemli görevler düştüğünü ifade etti. Erdoğan, Suriye’nin toprak işgallerinin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, bu konudaki duruşun en gür şekilde ifade edilmesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası Toplumun Rolü

Erdoğan, uluslararası toplumun, özellikle de ABD'nin, bu sorunlar karşısında daha aktif bir rol oynaması gerektiğine dikkat çekti. Verdiği mesajla, barış ve istikrarın sağlanması için harekete geçilmesi gerektiğini dile getirdi.