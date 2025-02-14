Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Eleştiri: Hesap Yanlışlığı Var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamalarda ABD'nin bölgemizle ilgili yanlış bir hesap yaptığını vurguladı. Erdoğan, "Bu coğrafyanın tarihini, değerlerini, birikimini hiçe sayan bir yaklaşım içinde olmamak gerekir" diyerek, önemli bir noktaya dikkat çekti.

Bölgesel Duyarlılık ve Tarih

Erdoğan, sözlerinin devamında, tarihsel ve kültürel değerlerin önemine işaret ederek, bu Türkiye gibi ülkeler için son derece kritik olduğunu belirtti. Bu bağlamda, uluslararası aktörlerin bölgedeki dinamikleri doğru bir biçimde anlaması gerektiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanının bu ifadeleri, dış politika konusundaki hassasiyeti gösterirken, ABD'nin yaklaşımını sorgulayan bir eleştiri niteliği taşımaktadır.