Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kritik Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Açık Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da alacağı tutum hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Tavrı Önemli

Erdoğan, "ABD burada kesinlikle tavrını açık net ortaya koymalı ve İsrail'in yanında değil, karşısında yerini almalı" şeklinde konuşarak, uluslararası siyasi duruşun önemine dikkat çekti.

Bu açıklama, Türkiye'nin Orta Doğu'daki barış girişimlerine destek vermesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.