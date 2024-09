Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar: Güçlü Ordu, Turizm Hedefleri ve Sivil Anayasa Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordunun Disiplini Üzerine Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplinine gölge düşürecek her türlü girişime karşı olduklarını vurguladı. “Ordumuzun itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız.” diyerek, ordunun gücüne güç katacak her adımın önemine dikkat çekti. Ayrıca, harp okullarından mezun olan 1613 öğrencinin çoğunun kadın teğmen olduğunu ve gençlerin Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olarak görüldüğünü belirtti.

Turizm Hedefleri

Erdoğan, Türkiye'nin 2023 yılı itibarıyla 60 milyon turist hedeflediğini ve bu hedeften emin olduklarını ifade etti. Geçtiğimiz yıl 17 milyon 370 bin turistin İstanbul'u ziyaret ettiğini ve ülkede toplam 56 milyon 700 bin turist ağırladıklarını belirtti.

Sivil Anayasa Gerekliliği

diyerek, turizmin ekonomik katkısını vurguladı.

Yeni yasama yılıyla birlikte sivil anayasa çalışmalarına ağırlık verileceğini ifade eden Erdoğan, “Türk demokrasisinin darbelerle hesaplaşabilmesi için sivil anayasa zorunludur.” şeklinde konuştu.

Kudüs ve İslam İşbirliği Teşkilatı Üzerine Vurgular

Erdoğan, Kudüs'ün İslam dünyası için ne kadar önemli olduğunu belirterek, “Kudüs kırmızı çizgimizdir.” dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu konudaki sessizliğini eleştirerek, acil toplantılar yapılması gerektiğini vurguladı.