Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar: Güçlü Ordu, Turizm Hedefleri ve Sivil Anayasa Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ordunun disiplinine vurgu yaparak, turizm hedeflerini ve sivil anayasa gerekliliğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar: Güçlü Ordu, Turizm Hedefleri ve Sivil Anayasa Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordunun Disiplini Üzerine Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplinine gölge düşürecek her türlü girişime karşı olduklarını vurguladı. “Ordumuzun itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız.” diyerek, ordunun gücüne güç katacak her adımın önemine dikkat çekti. Ayrıca, harp okullarından mezun olan 1613 öğrencinin çoğunun kadın teğmen olduğunu ve gençlerin Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olarak görüldüğünü belirtti.

Turizm Hedefleri

Erdoğan, Türkiye'nin 2023 yılı itibarıyla 60 milyon turist hedeflediğini ve bu hedeften emin olduklarını ifade etti. Geçtiğimiz yıl 17 milyon 370 bin turistin İstanbul'u ziyaret ettiğini ve ülkede toplam 56 milyon 700 bin turist ağırladıklarını belirtti.

“Bu yıl ilk 7 ayda 35 milyon turisti ağırladık.” diyerek, turizmin ekonomik katkısını vurguladı.

Sivil Anayasa Gerekliliği

Yeni yasama yılıyla birlikte sivil anayasa çalışmalarına ağırlık verileceğini ifade eden Erdoğan, “Türk demokrasisinin darbelerle hesaplaşabilmesi için sivil anayasa zorunludur.” şeklinde konuştu.

Kudüs ve İslam İşbirliği Teşkilatı Üzerine Vurgular

Erdoğan, Kudüs'ün İslam dünyası için ne kadar önemli olduğunu belirterek, “Kudüs kırmızı çizgimizdir.” dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu konudaki sessizliğini eleştirerek, acil toplantılar yapılması gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun