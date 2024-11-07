Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Acil Ateşkes Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Acil Ateşkes Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yaşanan çatışmaların sonucunda 50 bine yakın can kaybı yaşandığını belirterek, "Ateşkesin ivedilikle sağlanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, bölgeye yeterli insani yardımın ulaşabilmesi için İsrail’e baskı yapılması elzemdir," ifadelerini kullandı.

İnsani Krizin Önlenmesi İçin Acil Önlemler

Erdoğan, bölgedeki insani krizin derinleşmesine karşı duyduğu endişeyi dile getirerek, uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi.