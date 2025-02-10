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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Vurgusu: Barış ve Kalkınma İçin Adalet Şart

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısında adaletin önemine dikkat çekti ve küresel sorunlara çözüm önerileri sundu.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Vurgusu: Barış ve Kalkınma İçin Adalet Şart

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Adaletin olmadığı, adaletin vahşi çıkarlar uğruna rafa kaldırıldığı bir yerde insanlık adına barış, huzur ve kalkınma olmaz." dedi.

Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Erdoğan, kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap etti. Konuşmasına Türkiye'deki 85 milyon insanın selamını ileterek başlayan Erdoğan, Malezya ile olan dostluk ilişkilerinin köklerinin 16. yüzyıla kadar uzandığını belirtti.

Diplomatik İlişkilerde 60. Yıl Dönümü

Geçtiğimiz yıl Türkiye ile Malezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Erdoğan, bu ilişkilerin her alanda daha da güçlenmesi gerektiğini vurguladı. Malezya ziyaretinin önemi hakkında konuşan Erdoğan, küresel ve bölgesel değişimlerin yaşandığı bir dönemde bu adımları attıklarını ifade etti.

Küresel Sistemdeki Adaletsizlikler

Erdoğan, “Son 80 yıldır doğudan batıya aktarılan kaynakların büyük kısmı bu ülkelerin ekonomik, siyasi ve askeri gücünü desteklemek için harcanmıştır.” diyerek mevcut küresel sistemin adaletsizliklerine dikkat çekti.

Bu bağlamda, siyasi ve ekonomik rekabetin arttığını, kutuplaşmanın derinleştiğini kaydeden Erdoğan, "Haklı olanın güçlü değil, gücü elinde bulunduranın her zaman haklı çıktığı bir adaletsiz düzene itiraz ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni Bir Küresel Düzen İhtiyacı

Erdoğan, “Dünya nüfusunun dörtte birinin dışlandığı bir yapının güvenlik dağıtması beklenemez.” diyerek, ekonomiden diplomasiye kadar yeni bir anlayış geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Adil, paylaşımcı ve güven esasına dayanan bir sistemin inşasının zorunlu olduğunu belirtti.

"Dünya beşten büyüktür" anlayışının bu yeni düzen arayışının sembolü haline geldiğini dile getiren Erdoğan, çatışmaların değil barışın, huzurun egemen olduğu bir dünya için inanç ve cesaret gerektiğini ifade etti.

Haksızlıklara Karşı Duyarlılık

Erdoğan, “Gerçek bir değişimde sadece kendi adaletsizliğimize itiraz etmek yetmez, başkalarının acılarına da duyarlılık göstermeliyiz.” diyerek, Türkiye'nin sorumluluklarının farkında olduğunu ve bu sorumluluğu üstlenerek hareket ettiğini vurguladı.

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