Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana Şakirpaşa Havalimanı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın geleceği hakkında önemli bilgiler veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanının kapatılmasına dair söylentilere net bir yanıt verdi. Erdoğan, "Şakirpaşa Havalimanı bir eğitim merkezi olarak bölgeye hizmet verecek. Kapatma diye bir şey yok," şeklinde konuştu.

Havalimanının Yeni Amaçları

Erdoğan'ın bu açıklamaları, bölgedeki hava trafiğinin ve eğitim olanaklarının artırılmasına yönelik planların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Havalimanının, eğitim merkezi olarak kullanılmasının, Adana ve çevresindeki ekonomik canlılığa katkı sağlaması bekleniyor.