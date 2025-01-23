Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adil Yargı Mesajı: 'Eski Türkiye'nin İnkarı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adil Yargı Sistemine Geçiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Türkiye'nin imtiyazlı çevrelerinin zorluk çektiğini belirterek, hukukun üstünlüğünü referans alan adil bir yargı sistemine geçişin sağlandığını ifade etti.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Eski Türkiye'nin imtiyazlı çevreleri hazmetmekte zorlansa da, vesayetçi yapıdan adil yargı sistemine geçiş sağlanmıştır" dedi.

Bu açıklama, Türkiye'nin yargı reformu ve demokratikleşme adımlarına dair önemli bir mesaj niteliği taşıyor.