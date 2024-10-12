Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi İçin Mesaj

Erdoğan'dan AK Parti 8. Olağan Kongreleri İçin Teşekkür Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği video mesajında, AK Parti 8. Olağan İl ve İlçe Kongrelerine hitap etti. Erdoğan, partinin başarısının milletin sesine kulak vermekten geçtiğini belirtti.

Milletin Umudu Olmak

Erdoğan, konuşmasında, "AK Parti'yi bugünlere getiren sır, milletin sesine kulak vermemizdir; milletin vicdan terazisinde muhasebesini yapması, nerede eksiğimiz varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir. 23 yıldır milletin umudu olmayı, sorunlarına çözüm adresi olmayı işte böyle başardık." dedi.

Kalpten Kalbe Bağlantı

Kongrelere katılamasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Erdoğan, kalbinin katılımcılarla birlikte attığını, heyecanlarını paylaştığını ifade etti.

Güçlü Davranış ve Birliktelik Vurgusu

14 Ağustos 2001'deki ilk heyecanla yollarına devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Doğruluktan, dürüstlükten ayrılmadan, milletin emanetine halel getirmeden çalışmayı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu. Ayrıca, AK Partili kadroların zorlukların üstesinden geldiklerinin altını çizdi.

Gönül Köprüleri Kurmak

Parti faaliyetlerini, milletle kucaklaşma ve gönül köprülerini güçlendirme olarak tanımlayan Erdoğan, Türkiye'nin en büyük kalkınma ve yatırım hamlelerini gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Güven ve Dayanışma İklimi

Erdoğan, kongrede bir araya gelecek olan dava arkadaşlarına güven duyduğunu belirterek, "Daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Gençlerimizin heyecanı ve tecrübelerinizi birleştirerek bu süreci yöneteceğiz." dedi.

Sonuç Olarak

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, durmadan hizmete devam etme mesajı vererek konuşmasını sonlandırdı. "Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.