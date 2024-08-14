Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye Davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin geleceği için hayal kuran ve çalışan herkese seslendi. "Türkiye için hayal kuran, Türkiye için çalışan, üreten, koşturan, Türkiye için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yerimiz var," dedi.

AK Parti'nin Vizyonu

Erdoğan, partinin her zaman kapılarının açık olduğunu ve herkesin katkı sağlayabileceğini vurguladı. Türkiye'nin gelişmesi için birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz!