Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alev Alatlı'ya Anma Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anma Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Alev Alatlı'yı vefatının birinci yılında andı. Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Alatlı'nın Türkiye merkezli düşüncenin öncülerinden biri olduğunu belirtti.

Alev Alatlı'nın Önemi

Erdoğan, açıklamasında "Türkiye merkezli düşüncenin öncülerinden olan, ülkemizin son asırda yetiştirdiği en üretken, en cesur, en hakikatperver kadın münevverlerimizden Alev Alatlı'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.