Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e Telefondan Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki taraf arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri masaya yatırdı.

D-8 Üyeliği ve Barış Süreci

Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan'ın D-8 üyeliğinin hayırlı olması dileğinde bulundu. Ayrıca, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine dair gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, bölgedeki barışın sağlanması ile Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrar ve refaha kavuşmasını beklediklerini ifade etti.