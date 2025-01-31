Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alperen Şengün'e Tebrik Telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alperen Şengün'e Tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ın genç oyuncusu Alperen Şengün'ü, NBA All-Star'a seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

2. Türk Oyuncu

Alperen Şengün, NBA All-Star'a seçilen 2. Türk oyuncu olarak tarihe geçti. Bu başarı, Türkiye'nin basketbol alanındaki yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, onun başarısını kutlayarak gelecekteki kariyeri için de başarılar diledi. Şengün de Erdoğan’a teşekkür etti.