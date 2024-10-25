Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'nın Terör Politikasına Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki terör örgütlerini kullanma biçimine dair önemli yorumlarda bulundu.

Erdoğan’ın Değerlendirmesi

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Amerika’nın bölgede terör örgütlerine yaklaşımı artık bilinen bir gerçek. Bu örgütler, hem kendi çıkarları hem de İsrail’in güvenliği için kullanılmaktadır" dedi. Sonuç Olarak

Bu ifade, Türkiye’nin dış politikasındaki hassasiyetleri bir kez daha gözler önüne serdi.