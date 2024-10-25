DOLAR
34,28 -0,12%
EURO
37,16 -0,05%
ALTIN
2.997,1 0,43%
BITCOIN
2.318.433,11 0,86%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'nın Terör Politikasına Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın terör örgütlerini kendi çıkarları için kullandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 11:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'nın Terör Politikasına Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki terör örgütlerini kullanma biçimine dair önemli yorumlarda bulundu.

Erdoğan’ın Değerlendirmesi

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Amerika’nın bölgede terör örgütlerine yaklaşımı artık bilinen bir gerçek. Bu örgütler, hem kendi çıkarları hem de İsrail’in güvenliği için kullanılmaktadır" dedi. Sonuç Olarak

Bu ifade, Türkiye’nin dış politikasındaki hassasiyetleri bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Japonya, Kuzey Kore Askerlerinin Rusya'ya Gönderilmesine Dair Endişelerini Aydınlatıyor
2
Türk Firmaları Irak'ta Sulama Altyapısını Geliştiriyor
3
Artvin'de Düzensiz Göçmen Operasyonu
4
Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
5
Belçika'nın Şirinler Dünyası Ziyarete Açıldı
6
Manisa'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe
7
Scholz'dan Ukrayna'nın NATO Üyeliği Hakkında Açıklama

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı