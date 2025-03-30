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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ana Muhalefete Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefetin iç çekişmelerine katılmayacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ana Muhalefete Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bizi kendi bataklıklarına çekmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyecek, ana muhalefetin parti içi kavgalarına hiçbir şartta taraf olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Tehditlere Karşı Direniş

Bu sözlerle birlikte, Erdoğan'ın ana muhalefet liderlerine ve onların iç mücadelesine yönelik sert bir mesaj verdiği anlaşılıyor. Erdoğan, partisini dış tehditlere karşı korumak için kararlılık gösterdi.

Parti İçi Birlik Vurgusu

Ayrıca, Cumhurbaşkanı, parti içi birlik ve dayanışma mesajı vererek, milletin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceklerini dile getirdi. Toplantıdaki bu ifadeler, Erdoğan'ın liderlik anlayışının ve siyasi stratejisinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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