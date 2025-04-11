Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda Vurgu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Çatışmaların yerine diyaloğu, kutuplaşmanın yerine ortak aklı ve küresel vicdanı tercih ettiğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" ifadeleriyle, uluslararası sorunların çözümünde işbirliği ve anlayışa dikkat çekti.

Bu açıklama, bölgesel ve küresel barışın sağlanmasında diplomatik çabaların önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin diplomasi alanındaki kararlılığını gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF2025) resmi açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF2025) resmi açılış törenine katılarak konuşma yaptı.