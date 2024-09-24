Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antisemitizm'e Karşı Net Duruş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm Ayrımcılığa Karşıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslümanların inançları nedeniyle maruz kaldıkları hedef almanın ardından antisemitizme karşı da güçlü bir duruş sergiledi.

Erdoğan, "Müslümanların sırf inançlarından dolayı hedef alınmasına nasıl karşıysak, antisemitizme de aynı şekilde karşıyız," diyerek ayrımcılığa karşı duyduğu hassasiyeti dile getirdi.

Ayrımcılığa Geçit Yok

Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri, her türlü ayrımcı tutumun ve nefret söyleminin toplumda kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, insanların inançları nedeniyle hedef alınmalarının hem insanlık adına trajik bir durum hem de uluslararası ilişkilerde ciddi bir soruna yol açtığını ifade etti.