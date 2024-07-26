Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ar-Ge Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ar-Ge Desteklemesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AR-GE faaliyetlerinin teşvik edilmesi adına önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan, "Dünyanın en büyük ilk bin firmasının ülkemizde kuracağı yeni merkezlerin personel giderinin yarısını beş yıl boyunca karşılayacağız," ifadelerini kullandı.

Yeni İstihdam Fırsatları

Bu destekle birlikte, Türkiye'nin uluslararası firmalar açısından cazibe merkezi haline geleceği ve birçok yeni istihdam fırsatının doğacağı öngörülüyor. Sonuç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması, yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye'de araştırma ve geliştirme projelerine yönelmesine katkı sağlayabilir.