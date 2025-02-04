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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arap ve İslam Dünyasına Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap ve İslam dünyasına Suriye halkına destek verme çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 20:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arap ve İslam Dünyasına Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yönetim ve Suriye halkı için Arap ve İslam dünyasının desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sosyal Destek Çerçevesi

Erdoğan, bu süreçte maddi ve manevi destek sağlanmasının kritik bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, uluslararası işbirliğine dikkat çekti. Ülkelerin birlikte hareket etmesinin ve dayanışma içinde olmasının gerekliliği üzerinde durdu.

İslam İşbirliği ve Dayanışma

Açıklamasında, İslam dünyasının bir arada durarak güçlenebileceğinin altını çizen Erdoğan, Suriye halkının ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgede huzurun sağlanması için Arap ülkelerinin ortak hareket etmesini istedi.

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