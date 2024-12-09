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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret belirleme sürecinin, çalışanların beklentilerini karşılayacak şekilde yürüyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomik dengenin korunması adına atılacak adımların önemine dikkat çeken Erdoğan, "Çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek, ülkemiz ekonomisine ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışanların Beklentilerine Duyarlılık

Erdoğan, asgari ücret konusundaki değerlendirmelerinde, çalışanların ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, ülke ekonomisini de etkilemeyecek çözümler üreteceklerinin altını çizdi.

Ekonomik Denge ve Süreç

Asgari ücretin belirlenmesi sürecinin, hem çalışanlar için hem de genel ekonomik yapı açısından kritik olduğu vurgulandığı konuşmada, sağlıklı bir denge kurulması gerektiği belirtildi.

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