Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Ülkelerine FETÖ Çağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ülkelerine yönelik önemli mesajlar verdi. FETÖ’nün Avrupa'daki etkinliğine dikkat çeken Erdoğan, bu ülkelerden adli ve idari işbirliği taleplerinin karşılanmasını beklediklerini belirtti.

FETÖ ile Mücadelede İşbirliği Vurgusu

Erdoğan, Avrupa'nın FETÖ ile mücadelede daha aktif bir rol üstlenmesini isteyerek, uluslararası işbirliğinin önemine değindi. Bu çerçevede, Avrupa ülkelerinden gerekli destek ve işbirliklerinin sağlanmasını talep etti.

Bu açıklamalar, FETÖ ile mücadelede uluslararası işbirliği arayışının sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.