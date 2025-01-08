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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a Barış Desteği

Erdoğan, Aliyev ile görüşmesinde Türkiye'nin Güney Kafkasya'da barışa olan destek mesajını yineledi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a Barış Desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a Destek Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye’nin Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına destek vermeye devam edeceğini bildirdi.

Barış Mesajı

Görüşme sırasında, iki lider bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Erdoğan'ın, bu konuda verdiği destek mesajı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü ilişkilerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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