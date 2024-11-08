Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'ın Zafer Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü Kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 44 günlük vatan muharebesinin zaferle sonuçlanmasının 4. yıl dönümünde, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı.

Mesajında Duygularını Paylaştı

Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımında, "Can Azerbaycan" ile Azerbaycan halkının Zafer Günü'nü içtenlikle tebrik etti.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimin şahsında 44 günlük vatan muharebesini zafere ulaştıran Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarını ülkem ve milletim adına hürmetle selamlıyorum. Adlarını tarihe şerefle yazdıran aziz şehitlerimizin tamamını rahmetle yad ediyor, asil ruhları şad olsun diyorum. Karabağ'ın semalarında nazlı hilal dalgalansın diye can veren o kahramanları her zaman şükranla anacağız."

Bu kutlama, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi dayanışmanın ve kardeşliğin bir ifadesi olarak değerlendirildi.