Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ile Mutabakat Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ile olan iş birliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ülkenin ve milletin hayrına olan her meselede Sayın Bahçeli'yle tam bir mutabakat halindeyiz, uyum ve eş güdüm içinde hareket ediyoruz" dedi. Bu ifadesiyle, Türkiye'nin meseleleri üzerinde birlikte hareket etmenin önemini bir kez daha vurgulamış oldu.

Bölgesel ve ulusal meselelerde sağlanan bu uyumun, Türk siyasetinin geleceği için ne denli kritik olduğunu belirten Erdoğan, birlikte yürütülecek politikaların toplum için daha faydalı olacağını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.