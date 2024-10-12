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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin tutumunu Türkiye'nin demokrasi mücadelesi açısından önemli buldu.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin sergilediği tutum hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ortada net ve kararlı biçimde uzatılan bir el var. Sayın Bahçeli'nin tavrını, ülkemizin demokrasi mücadelesi için anlamlı buluyoruz," şeklinde konuştu.

Demokrasi Mücadelesi Vurgusu

Bu açıklama, Türkiye'nin siyasi gündeminde önemli bir yer tutarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin desteğinin demokratik süreçler açısından hayati olduğunu vurguladı.

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