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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir Patlaması Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki patlama sonrası yapılacak işlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 15:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir Patlaması Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Balıkesir'deki patlama sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Erdoğan, "Tüm bu süreçler sonunda hatası, kusuru veya ihmali olan varsa onlarla ilgili gereken mutlaka yapılacaktır" şeklinde konuşarak, sorumluların peşini bırakmayacaklarının altını çizdi.

Patlama Sonrası Süreç

Balıkesir'de yaşanan bu üzücü olayın detaylarının inceleneceğini belirten Erdoğan, yasal süreçlerin titizlikle yürütüleceğini ifade etti. Halkın güvenliğini sağlamak ve benzeri olayların bir daha yaşanmaması için her türlü önlemin alınacağını vurguladı.

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