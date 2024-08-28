Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bangladeş'e Yardım Eli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bangladeş'e Yardım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'te meydana gelen sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren dost ülkeye Türkiye'nin yardım elini uzattıklarını bildirdi. Erdoğan, "Sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren dost ve kardeş Bangladeş'e Türkiye'nin yardım elini uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yardım Faaliyetleri Başlatıldı

Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, afetten etkilenen bölgelerde, özellikle kara yolu ulaşımının kesildiği yerlerde olmak üzere, toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başlandığını açıkladı.

"Bu büyük afetten 5 milyonun üzerinde insanın etkilendiği tespit edildi" diyen Erdoğan, Türkiye'nin AFAD koordinasyonunda yardım çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Destek Büyüyor

Cumhurbaşkanı, yardım faaliyetleri sırasında AFAD, TİKA ve Türk sivil toplum kuruluşlarının desteği ile çalışmalara yoğun bir şekilde devam edildiğini belirtti.

"Bölgede yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle büyük yıkımla karşı karşıya olan Bangladeşli kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Yaralarını sarmaya gayret ediyoruz" diyen Erdoğan, ayrıca afette yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Erdoğan, paylaşımında yardımların selden etkilenenlere ulaştırılmasına dair görüntülere de yer verdi.