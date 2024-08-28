Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bangladeş'e Yardım Eli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş'teki sel felaketine Türkiye'nin yardım faaliyetlerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 13:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bangladeş'e Yardım Eli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bangladeş'e Yardım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'te meydana gelen sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren dost ülkeye Türkiye'nin yardım elini uzattıklarını bildirdi. Erdoğan, "Sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren dost ve kardeş Bangladeş'e Türkiye'nin yardım elini uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yardım Faaliyetleri Başlatıldı

Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, afetten etkilenen bölgelerde, özellikle kara yolu ulaşımının kesildiği yerlerde olmak üzere, toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başlandığını açıkladı.

"Bu büyük afetten 5 milyonun üzerinde insanın etkilendiği tespit edildi" diyen Erdoğan, Türkiye'nin AFAD koordinasyonunda yardım çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Destek Büyüyor

Cumhurbaşkanı, yardım faaliyetleri sırasında AFAD, TİKA ve Türk sivil toplum kuruluşlarının desteği ile çalışmalara yoğun bir şekilde devam edildiğini belirtti.

"Bölgede yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle büyük yıkımla karşı karşıya olan Bangladeşli kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Yaralarını sarmaya gayret ediyoruz" diyen Erdoğan, ayrıca afette yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Erdoğan, paylaşımında yardımların selden etkilenenlere ulaştırılmasına dair görüntülere de yer verdi.

İLGİLİ HABERLER

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar