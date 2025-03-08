Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başıboş Köpek Sorunu İle İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başıboş Köpek Sorunu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başıboş köpek sorununa ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Sorunun giderek büyüdüğüne dikkat çeken Erdoğan, bu konuda muhalefet ve iktidar fark etmeksizin tüm yerel yönetimlerin el birliği içinde çalışması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesinin, sorunun çözümü için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, konunun çözülmesinin toplum huzuru açısından ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.