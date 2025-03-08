Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başıboş Köpek Sorunu İle İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başıboş köpek sorununa dikkat çekerek yerel yönetimlerin iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 20:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başıboş Köpek Sorunu İle İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başıboş Köpek Sorunu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başıboş köpek sorununa ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Sorunun giderek büyüdüğüne dikkat çeken Erdoğan, bu konuda muhalefet ve iktidar fark etmeksizin tüm yerel yönetimlerin el birliği içinde çalışması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesinin, sorunun çözümü için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, konunun çözülmesinin toplum huzuru açısından ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

İLGİLİ HABERLER

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Kayıp Genç Mehmet Yüksel'in Cansız Bedeni Batman'da Bulundu
2
Hatay'da Arazöz Devrildi: Sürücü Nurullah Biçer Hayatını Kaybetti
3
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kadın JÖAK Personeline Özel Eğitim Videosu
4
İsrail Ordusu, Suriye'deki Hedeflere Saldırı Düzenledi
5
Samsun'da TSK Güçlendirme Vakfı İçin İftar Programı Düzenlendi
6
CHP Genel Başkanı Özel’den Filistin Desteği: "Filistin’in Yanında Olmaya Devam Edeceğiz"
7
Fatih'te İki Tekneyi Saran Yangın Kontrol Altına Alındı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!