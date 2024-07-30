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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başlıca Soruna Çözüm Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak köpekleri sorununa dikkat çekti ve çözüm için iş birliği çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 17:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başlıca Soruna Çözüm Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sokak Hayvanları İçin Çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak köpekleri konusundaki endişelere yanıt vererek, "Milletimizin acil çözüm beklediği başıboş köpek meselesini, hükümet, yerel yönetimler ve hayvanseverler el ele vererek kısa sürede hal yoluna koyacağız" dedi.

Hızlı ve Etkili Çözümler İçin İş Birliği

Erdoğan, sorunların çözümünde hızlı ve etkili yöntemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Hükümetin, yerel yönetimlerin ve hayvanseverlerin birlikte çalışarak bu konuyu çözüme kavuşturacağını ifade etti. Toplumun Güvenliği ve Hayvan Hakları

Bu yaklaşım, hem toplumun güvenliği hem de hayvan hakları açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları, sokak hayvanları sorununa yönelik daha fazla takibin ve çözüm önerilerinin gündeme gelmesine yol açabilir.

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