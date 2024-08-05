Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batılı Ülkelere Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batılı ülkelerin durumuna dikkat çekti.

İsrail ve Siyonist Etkisi

Erdoğan, "Batılı aktörler, ne yazık ki İsrail'in ve bir grup radikal siyonistin etkisi altında kalmış durumda," dedi. Hedefte İsrail'in Etkisi

Bu açıklamalar, uluslararası politika ve Ortadoğu'daki dengelerin yeniden şekillenmesi açısından önemli bir değerlendirme olarak öne çıkıyor.