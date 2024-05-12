Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan beklenen açıklama: ABD ziyaretinin neden ertelendiği ortaya çıktı

Yarın (13 Mayıs) Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i ağırlayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan basınına konuştu. Erdoğan, röportaj esnasında ABD ziyaretinin neden ertelenmiş olduğunu da açıkladı. Geçen haftalarda yapılması beklenen ziyaret için Erdoğan, “iki tarafın da takvimi uygun olmadı” açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili olarak Erdoğan, “Bizim programımız hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça yoğun. Bilindiği gibi ABD’de seçim öncesi bir süreç söz konusu ve Biden’ın da takvimi oldukça yoğun. Bu tür planlamalar, iki tarafında yoğunluğuna göre değişim gösterebilir. Ancak uygun bir tarihin belirlenmesi için görüşmelere devam ediliyor” dedi.

ABD ziyareti ertelenen Erdoğan, yarın Ankara’da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek.