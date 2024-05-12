Bist 100
10.218,58 0%
DOLAR
32,22 -0,11%
EURO
34,93 0,17%
ALTIN
2.432,72 0,51%

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan beklenen açıklama: ABD ziyaretinin neden ertelendiği ortaya çıktı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i misafir etmek için hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan medyasına verdiği röportajda, ABD ziyaretinin neden ertelendiğini de açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.05.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 14:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan beklenen açıklama: ABD ziyaretinin neden ertelendiği ortaya çıktı

Yarın (13 Mayıs) Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i ağırlayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan basınına konuştu. Erdoğan, röportaj esnasında ABD ziyaretinin neden ertelenmiş olduğunu da açıkladı. Geçen haftalarda yapılması beklenen ziyaret için Erdoğan, “iki tarafın da takvimi uygun olmadı” açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili olarak Erdoğan, “Bizim programımız hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça yoğun. Bilindiği gibi ABD’de seçim öncesi bir süreç söz konusu ve Biden’ın da takvimi oldukça yoğun. Bu tür planlamalar, iki tarafında yoğunluğuna göre değişim gösterebilir. Ancak uygun bir tarihin belirlenmesi için görüşmelere devam ediliyor” dedi.

ABD ziyareti ertelenen Erdoğan, yarın Ankara’da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek.

İLGİLİ HABERLER

Milli Emlak’tan çerez fiyatına arsa müjdesi! Herkes patır patır arsa sahibi olacak

Kiracılar ev sahibi oluyor! 60 ay vade ile çabucak ev sahibi olun! İşte Detaylar..

Tarım kredi marketleri indirimleriyle ağızları açık bıraktı! Ayçiçek yağı dip fiyatı gördü

Kirli sepeti 30. Bölüm fragmanı ortalığı yangın yerine çevirdi! Yeni bölümde neler yaşanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

Vücuttaki ödemi bitiren etkili tarif! Evinizde olan o malzemeyi kullanın yeter

Tarım kredi marketleri indirimleriyle ağızları açık bıraktı! Ayçiçek yağı dip fiyatı gördü

Dolar yatırımcıları dikkat! Ünlü ekonomist açıklamasıyla kaderiniz değişecek

Emeklileri zengin edecek rakam açıklandı! Promosyon ödemeleri için hesabınızı kontrol edin

Tüm yemeklere eşlikçi olacak! Sofralarınız anında renklenecek

O ürün de indirim rüzgarına katıldı! Son zamanların en düşük fiyat görüldü

Dolar yatıranlar ya kral olacak ya rezil olacak! Aylar sonra ilk defa yaşanıyor

İndirim dalgası akaryakıtı da vurdu! Acele eden daha uyguna akaryakıt alacak

Kiracılar ev sahibi oluyor! 60 ay vade ile çabucak ev sahibi olun! İşte Detaylar..

Kirli sepeti 30. Bölüm fragmanı ortalığı yangın yerine çevirdi! Yeni bölümde neler yaşanacak?

Milli Emlak’tan çerez fiyatına arsa müjdesi! Herkes patır patır arsa sahibi olacak

Dolar kurunu 25 TL'ye düşürecek hamle! Doları olan ah vah edecek