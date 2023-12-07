Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen Atina ziyareti!

6 yıl aradan sonra Yunanistan ziyareti gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün sabah saatlerinde Yunanistan'a gitmek için harekete geçti. Başkent Atina'ya gitmek için yola çıkacak olan 09:45 saatinde hareket edecek uçak için Erdoğan Esenboğa Havalimanı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında uğurlayanlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan gelen açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in liderliğindeki konsey toplantısı Atina'da düzenlenecek. Toplantıda, Türkiye-Yunanistan ilişkileri detaylı bir şekilde ele alınacak, işbirliği olanakları gözden geçirilecek.

İki devlet adamının görüşmeler sırasında, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak. Ayrıca, ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi doğrultusunda çeşitli anlaşma ve mutabakat metinleri imzalanacağı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina ziyaretine tek başına değil bir heyet eşliğinde gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da arasında yer aldığı heyet eşlik edecek. Yunanistan'ın başkentine giden heyet arasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Ticaret Bakanı Ömer Bolat gibi isimler de yer alıyor. Heyette yer alan yetkililer ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah saatlerinde 'TUR' adlı özel uçak ile Atina'ya doğru hareket etti.