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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belediyecilik Eleştirisi: 'Meçhul Adaylık Peşinde Koşuyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, irtifa kaybeden belediye başkanlarını eleştirerek bilinmeyen adaylıklarla ilgili durumunu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belediyecilik Eleştirisi: 'Meçhul Adaylık Peşinde Koşuyorlar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamalarda belediyecilik hizmetleri konusunda sorun yaşayan başkanlara dikkat çekti. Erdoğan, ‘Belediyecilik hizmetleri bakımından sürekli irtifa kaybeden başkanlar ortada fol yok, yumurta yokken meçhul bir adaylık peşinde koşuyor.’ ifadelerini kullanarak, mevcut durumun ciddi bir değerlendirmeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Erdoğan’ın bu sözleri, Türkiye'deki yerel seçimlerdeki potansiyel adayların ve mevcut belediye başkanlarının performanslarının sorgulanmasına yol açtı. Özellikle, başarısız yönetimlerin gelecekteki seçimlerde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu oldu.

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