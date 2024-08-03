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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a Kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ın Turkcell Süper Kupa zaferini kutladı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 23:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a Kutlama

Beşiktaş'a Tebrik Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek tarihi bir zafer elde eden Beşiktaş'ı tebrik etti.

Sosyal Medya Üzerinden Paylaşım

Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Sezon İçin İyi Dilekler

Cumhurbaşkanı, sezonun başlamasıyla birlikte tüm takımlara başarılar dileyerek sporun önemine dikkat çekti.

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