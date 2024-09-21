Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden ile Olası Görüşmeler Hakkında Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden ile Olası Görüşmeler Açıklaması

Son dönemlerde uluslararası diplomasi sahnesinde dikkat çeken gelişmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Biden veya başka sürpriz görüşmelerin nerede ve nasıl olacağı konusunda belirsizlikler var. Tüm bu durumu, o bölgedeki gelişmeler ışığında değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar, dünya genelinde merakla beklenen Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği hakkında ipuçları veriyor.