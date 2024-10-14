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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler'e Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'i eleştirerek, uluslararası sistemdeki kaygıları vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler'e Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) kendi personelini koruyamamasını eleştirerek, "Kendi personellerini dahi koruyamayan Birleşmiş Milletler görüntüsü uluslararası sistem adına utanç ve kaygı vericidir" dedi.

Uluslararası Sistemdeki Kaygılar

Erdoğan, yaptığı konuşmada, BM'nin bu durumunun uluslararası güvenlik ve işbirliği açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

Eleştirilerin Arka Planı: Bu açıklamalar, son dönemde uluslararası platformda yaşanan krizlerle ilgili artan kaygıların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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