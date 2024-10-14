Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler'e Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Güvenlik Konseyi'ne Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail’in durdurulması için gerekli adımları atmadığını sorguladı. Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin İsrail'i durdurmak için daha neyi beklediğini açıkçası biz de merak ediyoruz," şeklinde konuştu.

Konuşmasında Önemli Noktalar

Erdoğan, uluslararası toplumun adalet ve barış adına daha aktif bir yaklaşım sergilemesi gerektiğinin altını çizdi. Bu durumun, dünya genelinde barışın sağlanması için hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Uluslararası İşbirliği Gerekliliği

Erdoğan, güçlerin birleşmesine ve uluslararası işbirliğine vurgu yaparak, bu kritik dönemde daha fazla dayanışmanın gerekliliğini ifade etti.