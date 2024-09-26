Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama

Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son konuşmada Birleşmiş Milletler hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Birleşmiş Milletler'in İşlevselliği

Erdoğan, "Birleşmiş Milletler, güçlünün haklı olduğu bir düzene bekçilik yapan bir yapıya dönüşmüş ve işlevselliğini yitirmiş durumdadır" dedi. Bu ifade, uluslararası arenada adalet ve eşitlik çağrısında bulunan birçok gözlemci tarafından dikkate alındı.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin uluslararası politikasında Birleşmiş Milletler'in rolü üzerine tartışmalara yol açabilir.