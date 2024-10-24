Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler'in 79. Yıl Dönümü Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anlamlı Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve BM Teşkilatı'nın 79'uncu kuruluş yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Mesajında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM çalışanlarını tebrik eden Erdoğan, kuruluşun geçirdiği zorlu dönemleri vurguladı.

BM'nin Düşündürücü Durumu

Erdoğan, Gazze ve diğer çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden BM görevlilerinin sayısının artışına dikkat çekerek, "Barışı koruma misyonlarına yönelik saldırılar ve Genel Sekreter’in 'istenmeyen adam' ilan edilmesi gibi durumlar, kuruluşun yıl dönümünü buruk bir şekilde geçirmesine neden olmaktadır" dedi.

Güvenlik Konseyi'nin Rolü

Erdoğan, Güvenlik Konseyi'nin Gazze'deki soykırımı sona erdirecek adımları atamadığını belirterek, "Bu tutum, failleri cesaretlendirmekte ve uluslararası sisteme olan güveni sarsmaktadır" şeklinde konuştu. Türkiye'nin, BM’nin kurucularından biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, kuruluşun işlevlerini yerine getirebileceği uygun şartların sağlanmasının önemine değindi.

Türkiye'nin Taahhüdü

Birleşmiş Milletler'in çok taraflılığın mihenk taşı olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Türkiye, adalet anlayışını ve eşitlik ilkesini benimseyen BM'nin güçlü bir yapı kazanması için destek vermeye tam anlamıyla hazırdır" dedi. Ayrıca, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'deki artan BM mevcudiyetinin karşılıklı işbirliğinin önemine işaret etti.

Son olarak, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü'nü kutlayan Erdoğan, görevleri başında hayatlarını kaybeden BM çalışanlarını da saygıyla andı ve kutlamanın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.