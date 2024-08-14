Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birlik Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millî Birlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada ülkenin milli çıkarlarının korunmasının önemine dikkat çekti.

Birlik ve Beraberlik

Erdoğan, "Milli çıkarlarımızı koruma ve savunma noktasında kararlılık göstermek zorundayız. Hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım, unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz," ifadelerini kullandı.

Bu mesaj, ülkenin çeşitli kesimlerinden destek bulurken, siyasi birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha ortaya koydu.