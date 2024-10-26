Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birlik Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kardeşlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kültürel ve etnik çeşitliliğine dikkat çekerek yan yana yaşama iradesini güçlendirdi. "Bu topraklar üzerinde daha nice asırlar boyu Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyon hep beraber kardeşçe yaşayacağız" ifadelerini kullandı. Birlikte Yaşam Kültürü

Erdoğan, toplumdaki farklılıkların bir zenginlik oluşturduğunu belirterek, bu zenginliği sahiplenmenin ve korumanın önemini vurguladı. Tüm vatandaşların aynı çatı altında barış içinde yaşamaya devam edeceğinin altını çizdi.