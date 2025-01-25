DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.728.061,96 0,64%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birlik Mesajı: Ayrımcılık Yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm kesimleri kucaklayacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 13:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birlik Mesajı: Ayrımcılık Yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklayacağız” diyerek, ülkenin farklı kimliklerini bir arada tutma kararlılığını ortaya koydu.

Tüm Kesimlere Seslendi

Erdoğan, yaptığı bu açıklama ile bir kez daha Türkiye'deki farklı etnik ve mezhepsel grupların bir arada yaşamasının önemine dikkat çekti. Bu tür birlik mesajları, ülkenin sosyal dokusu için kritik bir öneme sahip.

Bütünlük Vurgusu Devam Edecek

Erdoğan, Türkiye'nin bir bütün olarak güçlü bir toplum yapısına sahip olmasının gerekliliğini vurguladı. Bu amaç doğrultusunda, toplumsal dayanışma ve hoşgörünün artırılması gerektiğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Genç Eskrimci Derin Rüyam Kamiloğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Özyeğin Üniversitesi'nden Kartalkaya Oteli Yangınında Kaybedilen Dekan ve Kızına Taziye Mesajı
3
Hindistan ve Endonezya'dan Stratejik İşbirliği Anlaşmaları
4
Erdoğan: Terör Belasına Son Verdikten Sonra Hedeflerimize Koşacağız
5
SOLOTÜRK, Antalya'da Heyecan Verici Eğitim Uçuşlarına Devam Ediyor
6
Konya'daki Bina Çöküşünde Acı Son: Bakan Yerlikaya Açıklama Yaptı
7
Kocaeli, Düzce ve Sakarya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!