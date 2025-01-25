Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birlik Mesajı: Ayrımcılık Yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklayacağız” diyerek, ülkenin farklı kimliklerini bir arada tutma kararlılığını ortaya koydu.

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Erdoğan, yaptığı bu açıklama ile bir kez daha Türkiye'deki farklı etnik ve mezhepsel grupların bir arada yaşamasının önemine dikkat çekti. Bu tür birlik mesajları, ülkenin sosyal dokusu için kritik bir öneme sahip.

Bütünlük Vurgusu Devam Edecek

Erdoğan, Türkiye'nin bir bütün olarak güçlü bir toplum yapısına sahip olmasının gerekliliğini vurguladı. Bu amaç doğrultusunda, toplumsal dayanışma ve hoşgörünün artırılması gerektiğinin altını çizdi.