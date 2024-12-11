Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birlik Mesajı: Farklılıklara Değil, Ortak Noktalara Odaklanmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birlik Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde artan toplumsal gerilimlere değinerek, "Gerilimlerin tırmandığı ve toplumsal fay hatlarının kaşındığı bir dönemde milletçe farklılıklara değil, ortak noktalarımıza odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ortak Noktalarımızı Güçlendirmeliyiz

Erdoğan, toplumda daha fazla dayanışma ve birlik duygusunun önemine dikkat çekerek, "Ülkemizin geleceği için el birliği ile hareket etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu. Bu yaklaşımın, Türkiye’nin daha güçlü bir toplum olmasına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.