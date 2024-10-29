Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birlik ve Beraberlik Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kardeşlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Gelin, ayrık otlarını değil, bin yıllık kardeşliğimizi büyütelim. Bu çağrımıza yoldaşlık edecek herkes tarihin şanlı sayfalarında hak ettiği yeri alacaktır" ifadelerini kullandı.

Kardeşlik Teması

Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajıyla önemli bir çağrıda bulundu. Tarih boyunca süregelen kardeşliğin, günümüzde de korunması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı, ayrılıkların değil, birliğin önemine dikkat çekti.