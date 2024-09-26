Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'na Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yönelik sert eleştirilerde bulundu.

"Katile hak ettiği gibi davranmalı"

Erdoğan, "BM Genel Kurulu ya o katile (Netanyahu) hak ettiği gibi davranır ya da bu utanç verici durum, BM tarihine bir kara leke olarak geçer" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumun bu konudaki sorumluluklarını hatırlatarak, adaletin sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bu açıklamalar, bölgedeki gerginliğin artmasına neden olurken, BM'nin durumu ve etkisi hakkındaki tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.