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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Güvenlik Konseyi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adil bir uluslararası sistem için destek vereceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 20:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Güvenlik Konseyi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adil bir uluslararası sistemin oluşturulması ve günümüz koşullarına uygun bir BM Güvenlik Konseyi için çaba gösteren dost ülkelerin yanında yer alacaklarını ifade etti.

Uluslararası İşbirliği Vurgusu

Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in mevcut yapısının yetersiz olduğunu belirterek, uluslararası toplumda adaletin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Dost Ülkelere Destek

Konuşmasında, özellikle uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çeken Erdoğan, adil bir dünya düzeninin ancak birlikte mücadele edilerek sağlanabileceğini vurguladı.

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