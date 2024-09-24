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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Sonrası Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'deki konuşması sonrası gazetecilere ABD'nin yaklaşımını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 20:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Sonrası Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu sonrasında basın mensuplarına önemli değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Saldırıları Üzerine Yorum

Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan üzerindeki saldırılarına ilişkin olarak, "ABD burada kesinlikle tavrını açık, net ortaya koymalı ve İsrail'in yanında değil, karşısında yerini almalı" açıklamasında bulundu.

Aile Yapısına Dikkat Çekti

BM konuşmasında öğütlediği mesajlarla ilgili bir soruya Erdoğan, "Söylediğimin arkasında aynen duruyorum. Cinsiyetsizleştirme olayını da asla tasvip etmiyoruz, kutsal aile yapısını hep birlikte sahiplenmeliyiz" şeklinde yanıt verdi.

ABD'nin Tutumuna Eleştiri

Bir gazetecinin, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözleri ve Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin katılamadığı konulara dair sorusuna Erdoğan, "ABD burada kesinlikle tavrını açık, net ortaya koymalı ve İsrail'in yanında değil, karşısında yerini almalı" şeklinde yanıtladı.

F-35 Programına Dair Sorular

ABD'li bir basın mensubunun F-35 programıyla ilgili bir gelişme olup olmadığına dair sorusunu ise Erdoğan, "Şu an bir gelişme yok" diyerek yanıtladı.

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