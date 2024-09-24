Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Çağrı: Gazze Soykırımına Son Verin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Güvenlik Konseyi'ne Yönelik Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Gazze'deki şiddet olayları ile ilgili çarpıcı eleştirilerde bulundu. Erdoğan, dünya genelinde dikkat çeken açıklamasında, "Ey BM Güvenlik Konseyi, Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa 'dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Durumun Aciliyeti

Erdoğan, gözler önünde yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, uluslararası toplumun daha fazla sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı. Bu çağrının, Gazze’deki sivillerin korunmasına yönelik bir adım atılması açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.