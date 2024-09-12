Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Zirvesi İçin Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Zirvesi İçin Seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "BM Geleceğin Zirvesi Küresel Çağrı" çevrim içi etkinliği kapsamında yayımladığı video mesajında, uluslararası toplumu İsrail'in işgal politikaları karşısında daha güçlü bir ses çıkarmaya çağırdı."Uluslararası Dayanışmayı Güçlendirmeliyiz"

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve dünya liderlerine selam gönderirken, insanlığın geleceğini tehdit eden sorunlar karşısında dayanışmanın önemini vurguladı. "Zirve, çatışmaların ve zulmün ortasında sunulan nadir bir fırsat penceresi" diyerek, tüm katılımcılara bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirme çağrısında bulundu.Gazze'deki Durumun Eleştirisi

Erdoğan, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki duruma dikkat çekti: "17 bini çocuk olmak üzere 41 binden fazla insan hayatını kaybetti. Çocukların bombaların altında can verdiği bir dünyada, hiç kimse kendini güvende hissedemez." dedi ve Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olacağını belirtti.

Erdoğan, yalnızca yüksek refah seviyesine sahip ülkelerin değil, kalkınma çabası içinde olan toplulukların da hakça temsil edilmesi gerektiğinin altını çizerek, nefret söylemine, ırkçılığa ve aşırı sağ akımlara karşı demokrasilerin korunması gerektiğini açıkladı.

"Dünyanın beşten büyük olduğu" ilkesini merkeze alarak çok taraflı sistemin yeniden şekillendirilmesinin gerekliliğini vurgulayan Erdoğan, dünya liderlerini birlik olmaya davet etti.

"Bu duygu ve düşüncelerle, saygı ve selamlarımı iletiyorum." diyerek konuşmasını tamamladı.